В Виннице увеличилось число заболевших гепатитом А Число заболевших гепатитом А в Виннице выросло до 141

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Виннице на западе Украины число заболевших вирусным гепатитом А достигло 141 человека, все они в больнице в состоянии средней тяжести, источник заражения не установлен, сообщил украинский Минздрав в Telegram-канале. Специалисты взяли более 150 проб из окружающей среды.

Винница. Количество пострадавших от вирусного гепатита А увеличивается. По состоянию на вечер 27 октября, в больнице находится 141 пациент. Их состояние средней тяжести, — говорится в сообщении.

Эпидемиологи проводят проверки стихийных рынков и воды. С 30 октября все винницкие школы переведут на удаленку из-за распространения гепатита А в городе. Сегодня, 28 октября, в Винницу дополнительно направят экспертов Минздрава для выявления источника инфекции. По факту массового заражения было возбуждено уголовное дело.

Ранее нарколог и психиатр Василий Шуров предположил, что причиной вспышки гепатита в городе с населением более 300 тысяч человек могло стать несоблюдение санитарных норм. По его словам, наиболее вероятным источником заражения является питьевая вода. Шуров добавил, что с таким большим числом зараженных определить источник заражения будет несложно. При этом он напомнил, что инкубационный период этого заболевания составляет до полугода, а симптоматика может проявляться у всех по-разному.