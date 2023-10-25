На Украине расследуют вспышку гепатита среди жителей На Украине возбудили уголовное дело из-за массового заражения гепатитом

Фото: t.me/mozofficial

В украинском городе Виннице возбудили уголовное дело после массового заражения жителей гепатитом А, сообщает издание «Страна.ua». Согласно предварительным результатам следствия, источником инфекции могла стать вода. Всего, по данным издания, с соответствующим диагнозом госпитализированы 62 человека, среди них есть дети.

Все пострадавшие употребляли пресную воду из разных источников. Что это были за источники пресной воды, следствие устанавливает, — рассказал источник в правоохранительных органах.

Ранее Министерство здравоохранения Украины сообщило о вспышке вирусного гепатита А в Винницкой области. С подтвержденным диагнозом, по данным ведомства, госпитализированы минимум 60 человек, в том числе 14 детей. Психиатр и нарколог Василий Шуров объяснил, что причиной массового заражения могло стать несоблюдение санитарных норм. Он также назвал одним из наиболее вероятных источников инфекции питьевую воду.

Шуров добавил, что с таким большим числом зараженных определить источник заражения будет несложно. При этом он напомнил, что инкубационный период этого заболевания составляет до полугода, а симптоматика может проявляться у всех по-разному.