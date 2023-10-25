Названа причина массовой вспышки гепатита на Украине Нарколог Шуров: нарушение санитарных норм вызвало вспышку гепатита на Украине

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Причиной массовой вспышки гепатита на Украине могло стать несоблюдение санитарных норм, заявил в разговоре с NEWS.ru психиатр и нарколог Василий Шуров. По его словам, наиболее вероятным источником заражения является питьевая вода.

Большая вероятность, что украинцы нарушили санитарные нормы, из-за чего произошла массовая вспышка гепатита. Скорее всего, источник заражения — питьевая вода, — сказал эксперт.

Шуров добавил, что с таким большим числом зараженных определить источник заражения будет несложно. При этом он напомнил, что инкубационный период этого заболевания составляет до полугода, а симптоматика может проявляться у всех по-разному.

Ранее Минздрав Украины сообщил о вспышке вирусного гепатита А в Винницкой области. С подтвержденным диагнозом госпитализированы 60 человек, в том числе 14 детей.

До этого врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала о привычках, опасных для здоровья печени. По ее словам, среди них неправильное питание, употребление алкоголя и бесконтрольный прием лекарственных препаратов. Эксперт уточнила, что наличие в рационе жирной и жареной пищи повышает нагрузку на этот орган, а также опасно для желудочно-кишечного тракта.