Терапевт перечислила привычки, опасные для печени Терапевт Романенка предупредила об опасности для печени неправильного питания

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Существуют привычки, опасные для здоровья печени, среди них неправильное питание, употребление алкоголя и бесконтрольный прием лекарственных препаратов, предупредила врач-терапевт Татьяна Романенко. В разговоре с «Москвой 24» она уточнила, что наличие в рационе жирной и жареной пищи повышает нагрузку на этот орган, а также опасно для желудочно-кишечного тракта.

Наличие большого количества жирной, жареной пищи, неправильное питание в целом повышают нагрузку и могут приводить к заболеваниям печени, избыточному весу, проблемам с органами желудочно-кишечного тракта, — пояснила специалист.

Лекарства, в том числе анальгетики и антибактериальные препараты, также могут отразиться на состоянии печени. Романенко посоветовала употреблять их только по назначению врача. Она предупредила, что «самолечение для печени подобно смерти». Спиртосодержащие напитки могут вызвать воспаление этого органа и алкогольный гепатит. При этом не имеет значения, в каком количестве человек употребляет алкоголь — влияние на печень зависит от индивидуальных особенностей организма.

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