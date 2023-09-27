Врач перечислила основные эндокринные заболевания россиян Врач Катхурия назвала зоб и преддиабет основными эндокринными заболеваниями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Преддиабет и эндемический зоб являются одними из наиболее распространенных эндокринных заболеваний, которыми страдают россияне среднего возраста, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог Юлия Катхурия. По ее словам, в пятерку основных секреторных недугов также входят гипотиреоз, тиреотоксикоз и узловые образования в щитовидной железе.

С возрастом у людей чаще встречается гипотиреоз — недостаточность выработки гормонов. Также распространены узловые образования. <...> В разных регионах с разной частотой встречается эндемический зоб — увеличение щитовидной железы, связанное с недостаточным потреблением йода, — рассказала специалист.

Кроме того, по ее словам, россиян среднего возраста может беспокоить и тиреотоксикоз — повышение выработки щитовидной железой гормонов и рост их концентрации в крови. Также у многих возникают проблемы с углеводным обменом. Наиболее частые из них — нарушение толерантности к глюкозе и повышение ее уровня в крови натощак. Сегодня эти состояния диагностируются даже у подростков и детей.

Это то, что называют термином «предиабет» и сахарный диабет второго типа. <...> Вне зависимости от возраста самая главная причина — это избыточный вес. Чаще всего увеличение массы тела связано с нарушением питания и недостатком физической активности, — подчеркнула эндокринолог.

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