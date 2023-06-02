В Венгрии заявили, что не допустят войны с Россией Орбан сообщил, что правительство Венгрии не допустит войны с Россией

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Lookl Press

Нынешнее правительство Венгрии никогда не будет воевать с Россией и не позволит втянуть себя в конфликт на Украине, заявил в эфире радиостанции Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Так он прокомментировал слова мэра Будапешта Гергея Карачоня, который сказал, что страна уже находится в состоянии войны с РФ. По его словам, ни один здравомыслящий человек, знающий о Второй мировой войне, не будет говорить подобные вещи.

Пока нынешнее правительство находится у власти, Венгрия не будет воевать [с Россией], — заявил Орбан.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна готова предоставить площадку для российско-украинских переговоров. Он отметил, что еще в начале конфликта озвучивал это предложение главе МИД РФ Сергею Лаврову и руководителю офиса президента Украины Андрею Ермаку и с тех пор инициатива страны по-прежнему актуальна.

Кроме того, власти Венгрии и Греции выступили против введения нового пакета санкций Евросоюза в отношении России и ряда европейских компаний, подозреваемых в партнерстве с Москвой.