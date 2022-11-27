В Великобритании предостерегли Зеленского от наступления на Крым The Economist: наступление ВСУ на Крым рассорит Зеленского и Запад

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Республика Крым. Армянск. Военная техника на одной из улиц города

В отношениях между западными партнерами и президентом Украины Владимиром Зеленским может наступить напряженность из-за возможного плана наступления ВСУ на Крым, пишет британский журнал The Economist. Издание отмечает, что руководство в Киеве не может себе позволить разногласия с Западом, но, несмотря на это, военное командование страны всерьез рассматривает вариант наступательной операции на полуостров. Автор материала при этом подчеркивает, что ВСУ понесут колоссальные потери в результате такого решения.

Хотя Украина не может позволить себе разногласия с западными партнерами, в руководстве страны на данный момент не исключают проведения наступательной операции в Крыму, невзирая на потенциально крупные потери в случае таких попыток, — сказано в публикации.

Журналисты напомнили, что Запад всерьез опасается эскалации конфликта в случае наступления ВСУ на Крым, так как Россия, по мнению Пентагона, может применить ядерное оружие в качестве ответной меры.

Украина эксплуатирует тему Крыма, чтобы получать поддержку от Запада, хотя на самом деле полуостров не нужен Киеву, заявил ранее политолог Геннадий Подлесный. По его словам, украинские власти за счет этой проблемы пытаются получить у стран Запада все, чтобы вернуть Крым, в том числе вооруженным путем. Эксперт убежден, что Киев так или иначе попробует отбить полуостров у России.