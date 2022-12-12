В Великобритании отметили профессионализм генерала Суровикина Telegraph: генерал Суровикин резко изменил ситуацию на Украине

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Командующий Объединенной группировкой войск генерал Сергей Суровикин дисциплинировал и стабилизировал российскую армию после своего прихода к командованию, пишет британская газета The Telegraph. Автор материала отдельно отметил организаторские способности и жесткость генерала российской армии. По словам журналиста, Суровикин является опасным противником для ВСУ.

Российский военачальник Суровикин стабилизировал линию фронта России на Украине с момента прихода к власти в октябре и привнес дисциплину в кремлевскую армию, — сказано в публикации.

Опрошенные изданием британские аналитики назвали Суровикина «самым компетентным командиром, которого Россия до сих пор ставила на это место».

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович ранее заявил, что российские войска усилили давление на вооруженные силы Украины (ВСУ) по всей линии фронта. По его словам, Киев вынужден обороняться. Он добавил, что украинским военным на фронте сейчас «не очень весело». Он указал на то, что солдаты ВСУ прекратили все наступательные действия, так как вынуждены обороняться. По его словам, российские войска перешли в фазу оперативно-тактического давления.