Джонсон: AUKUS не нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия

Заключённое между Великобританией, США и Австралией военное партнёрство AUKUS не направлено против Китая и не нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия. Данное соглашение укрепит позиции Британии как научно-технической сверхдержавы. Благодаря этому сотрудничеству в стране будет создано множество высококвалифицированных рабочих мест. Об этом заявил британский премьер-министр Борис Джонсон, слова которого приводит The Guardian.

AUKUS не предназначен для того, чтобы быть враждебным какой-либо другой державе, он скорее отражает наши тесные отношения с США и Австралией, — сказал Джонсон, выступая в парламенте.

Он также отметил, что AUKUS не противоречит принципам нераспространения ядерного оружия. Компоненты и технологии для создания снарядов или носителей не будут передаваться Австралии, которая не имеет ядерного арсенала.

Ранее президент США Джо Байден, Джонсон и глава кабмина Австралии Скотт Моррисон заключили договор о партнёрстве в сфере обороны и безопасности. Альянс получил название AUKUS. Его основная цель — «защищать и отстаивать общие интересы в Индо-Тихоокеанском регионе». Отмечается, что в рамках соглашения стороны упростят обмен информацией и новшествами в сфере искусственного интеллекта.