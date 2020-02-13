https://static.news.ru/photo/d0369ea4-4efd-11ea-8b16-fa163e074e61_660.jpg Шавкат Мирзиёев Фото: president.uz

Поездка узбекского лидера Шавката Мирзиёева в российскую столицу была перенесена на вторую половину июня из-за необходимости более тщательной подготовки. Об этом сообщили на пресс-конференции в Министерстве иностранных дел Узбекистана.

Первый замглавы внешнеполитического ведомства Ильхом Нематов уточнил, что во время визита Мирзиёева в Москву планируется открыть павильон «Узбекистан» на ВДНХ и провести межрегиональный, образовательный и медиа форумы.

Ранее источники в Ташкенте сообщали, что президент Узбекистана должен был приехать в Россию 5 февраля. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал информацию об отложенном визите неправильной, так как его в планах не было, писал NEWS.ru.