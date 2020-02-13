Поездка узбекского лидера Шавката Мирзиёева в российскую столицу была перенесена на вторую половину июня из-за необходимости более тщательной подготовки. Об этом сообщили на пресс-конференции в Министерстве иностранных дел Узбекистана.
Первый замглавы внешнеполитического ведомства Ильхом Нематов уточнил, что во время визита Мирзиёева в Москву планируется открыть павильон «Узбекистан» на ВДНХ и провести межрегиональный, образовательный и медиа форумы.
Ранее источники в Ташкенте сообщали, что президент Узбекистана должен был приехать в Россию 5 февраля. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал информацию об отложенном визите неправильной, так как его в планах не было, писал NEWS.ru.
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