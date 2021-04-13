В ущерб США и Турции: талибы подыграли российской дипломатии

Движение «Талибан» (запрещено в РФ) уклонилось от участия в мирной конференции по Афганистану в Турции. Именно запланированная на этой неделе встреча рассматривалась администрацией Джо Байдена в качестве одного из элементов нового плана по урегулированию. С учётом того, что месяцем ранее талибы посетили подобные переговоры, которые проходили в Москве, есть основания считать, что Россия стала для «яростных мулл» наиболее весомым и необходимым посредником. Впрочем, эксперты предупреждают: афганское урегулирование может оказаться заложником противоречий между крупнейшими игроками.

О том, что талибы не хотят ехать в Турцию на этой неделе, стало известно из их официальных медиаканалов. Так, представители группировки заметили , что внутренние консультации на тему целесообразности переговоров в Стамбуле ещё не закончены. Помимо этого, боевики в очередной раз подвергли критике продвигаемую США идею создания временного правительства, выступив за более прочную структуру власти, которая бы закрепила их позиции. Любую временную формулу и намёк на перезапуск выборов в Афганистане боевики рассматривают как прямую угрозу. Тому, как в Исламской Республике устроен процесс голосования, члены движения также не доверяют.

В ответ на комментарии талибов официальный Кабул заметил, что отказ от саммита в Турции отражает то, насколько в действительности группировка привержена мирному процессу.

Правительство Турции спланировало всё очень эффективно, и мы полностью за то, чтобы принять участие в этой конференции, однако если другая сторона не появится, в конференции нет никакой необходимости, — заявил член переговорной группы афганского правительства Надер Надери.

Впрочем, сообщается, что планирование мирной конференции по-прежнему ведётся. Сроки остаются неясными. Не исключено, что талибов попытаются уговорить.

Деталь американской стратегии

Анкара старалась поддерживать максимально прозрачные контакты со всеми участниками афганского конфликта, обращали внимание дипломатические источники турецких СМИ, комментируя подготовку к конференции.

Но встреча в Стамбуле в большей степени нужна США. Она рассматривалась администрацией Байдена в качестве одного из осевых элементов на пути к реализации американского плана по урегулированию. Согласно тем договорённостям, которых удалось достигнуть с талибами в эпоху администрации Дональда Трампа, вывод иностранного контингента из Афганистана должен закончиться к маю. Однако нынешние власти США выразили сомнения по поводу реализуемости этого условия.

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Пентагон предложил президенту Байдену несколько вариантов, включая сохранение сил в Афганистане и создание временного правительства. Последний пункт вполне предсказуемо не нашёл понимания не только среди талибов, но и среди высокопоставленных представителей афганских властей. Так, советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиб заметил недавно, что официальный Кабул выступает категорически против формирования временного кабмина, однако проведение досрочных выборов вероятно.

Пас российским дипломатам

Интересно, что отказ талибов от стамбульского саммита автоматически повышает ценность российской переговорной площадки по Афганистану. Месяцем ранее Москва приняла раунд консультаций в рамках расширенной «тройки» (РФ, США, Китай и Пакистан). На переговоры прибыли в то же время члены «Талибана» и делегаты от официального Кабула. Представители двух сторон вооружённого конфликта даже смогли встретиться в столице отдельно и побеседовать с глазу на глаз, что только сделало честь российской дипломатии.

Дмитрий Астахов/РИА Новости

Однако наблюдатели обращали внимание на то, что переговорные формулы Москвы и Стамбула отчасти дублируют друг друга, а это неизбежно создаёт конкуренцию между международными посредниками.

В разговоре с NEWS.ru директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар обратил внимание на то, что почти одновременно с отказом талибов от участия в стамбульской конференции российская сторона заявила о необходимости возобновления деятельности «московского формата» — переговорной формулы, которая объединяет соседей Афганистана, ключевые государства региона и США. Так, в опубликованном 6 апреля интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова индийской газете Hindustan Times говорится, что российская сторона считает оптимальным тот состав участников, который предполагает этот формат.

По мере продвижения афганского мирного процесса вперёд планируем возобновление работы этого механизма, — сообщил Лавров.

Нессар называет появление этих высказываний неслучайным, однако обращает внимание на опасность того, что шаткий консенсус по афганскому урегулированию может оказаться под воздействием разногласий между Россией и Западом и нередко возникающих трений в отношениях между Россией и Турцией.