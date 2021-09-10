В украинском роддоме стали помечать младенцев этикетками

В роддоме в украинском Нововолынске на младенцев стали вешать бирки в виде этикеток, как на одежду. Об этом сообщила Нововолынская центральная городская больница в Facebook. Некоторые пользователи соцсетей оказались недовольны решением.

На таких бирках записаны имя, рост, вес, дата и время рождения, а кроме того — «состав» ребёнка: 50% мама, 50% папа. Также специальные символы, как на бирках с одежды: не гладить, не выжимать, не отбеливать, запрещена химчистка, стирать при 30 градусах.

Как же это мило. Да? Сделано с любовью. Мы улучшаемся для вас! — сопроводила больница эту новость.

С идеей не все согласны. Одна из пользовательниц возразила в комментариях, что это вовсе не мило, ребёнок — человек, а не вещь. Она задалась вопросом, как реагировать на эти «50/50» одиноким матерям.

Ранее чиновники в Швеции не дали назвать ребёнка в честь Владимира Путина из-за будущих проблем. Они посчитали, что такое имя может испортить младенцу жизнь в будущем.