В Турции заявили о победе Путина над американской валютой Sabah: Путин положил конец господству американского доллара

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Грамотная политика российского президента Владимира Путина в борьбе с санкциями Запада сместила доллар со статуса главной валюты в мире, пишет турецкая газета Sabah. Автор материала также отметил умелую торговлю российскими энергоресурсами. В статье добавляется, что российский лидер побеждает в войне с однополярной мировой финансовой системой.

События показывают, что срок годности доллара, который был мировой резервной валютой с 1944 года, подходит к концу, — сказано в публикации.

Турецкие журналисты заявили, что «весомым козырем в рукаве» в мире в настоящее время являются энергоресурсы.

Обозреватель польского издания Myśl Polska Пшемыслав Пяста ранее заявил, что антироссийские санкции будут иметь самоубийственный эффект для Польши. Журналист отметил, что поляки еще не ощутили последствия принятых против России мер из-за теплой осени. Он напомнил, что, согласно результатам социологического опроса, 60% граждан Польши выступили за сохранение санкций против России.

Публицист указал на то, что готовность населения Польши выступить против России на стороне Украины является признаком неадекватного восприятия, а не мужества.