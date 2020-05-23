В Турции запретили выходить на улицы во время праздника Ураза-байрам

https://static.news.ru/photo/09675e6a-9da6-11ea-8ace-fa163e074e61_660.jpg Фото: PPI/Global Look Press

Власти Турции запретили гражданам выходить из домов во время праздника Ураза-байрам. Он проходит в стране в условиях четырёхсуточного комендантского часа. Праздничные намазы в мечетях Турции отменены.

При этом, как отмечает РИА Новости, население требование выполняет . Улицы турецких городов практически пусты. По крайней мере, об этом можно судить по видеокадрам, которые транслируют местные телеканалы.

Комендантский час, введённый из-за пандемии коронавируса, действует в Турции с 23 по 26 мая. Те, кто раньше традиционно уезжал на отдых или посещал родственников, в том числе в других городах, на этот раз отмечают праздник дома. Закрыты все магазины, в том числе продовольственные.

В целом смягчение карантина в стране ожидается не раньше начала июня. Пока что турецкие медики фиксируют около тысячи заражённых коронавирусом ежедневно.

По состоянию на 24 мая во всём мире зафиксировано уже более 5,3 млн заражений, более 342 тысяч умерли, свыше 2 млн выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что китайские власти поддержали идею беспристрастного международного расследования причин пандемии коронавируса, которое могла бы провести Всемирная организация здравоохранения.