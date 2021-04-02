В Турции зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19

https://static.news.ru/photo/15e0290c-93f4-11eb-94ee-96000091f725_660.jpg Фото: Mine Toz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Минздрав Турции третий день подряд фиксирует рекордные показатели по суточному числу заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое министерство.

Специалисты выявили 42 308 случаев заболевания 2 апреля, скончались 179 больных. С начала пандемии жертвами инфекции в Турецкой Республике стали 31 892 человека, в настоящее время более двух тысяч человек находятся в тяжёлом состоянии.

Осложнение эпидемиологической ситуации вынудило власти Турции вести комендантский час в большинстве провинций — с 21:00 пятницы до 05:00 понедельника. В республике проходит вакцинация населения китайским препаратом CoronaVac, а также Pfizer/BioNTech.

Как сообщал NEWS.ru, за прошедшие сутки на Украине зарегистрировали 19 893 новых случая заболевания коронавирусом. По данным системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны страны, это абсолютный рекорд по приросту заражённых.