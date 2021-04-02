В Турции зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19

Минздрав Турции третий день подряд фиксирует рекордные показатели по суточному числу заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое министерство.
Специалисты выявили 42 308 случаев заболевания 2 апреля, скончались 179 больных. С начала пандемии жертвами инфекции в Турецкой Республике
Осложнение эпидемиологической ситуации вынудило власти Турции вести комендантский час в большинстве провинций — с 21:00 пятницы до 05:00 понедельника. В республике проходит вакцинация населения китайским препаратом CoronaVac, а также Pfizer/BioNTech.
Как сообщал NEWS.ru, за прошедшие сутки на Украине зарегистрировали 19 893 новых случая заболевания коронавирусом. По данным системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны страны, это абсолютный рекорд по приросту заражённых.