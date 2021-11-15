В Турции вышел документальный фильм о связи французской компании с ИГ

В эфире турецкого телеканала TRT 12 ноября вышел документальный фильм «Фабрика: секретная французская операция» о связях крупной французской цементной компании Lafarge с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Он раскрывает сеть, стоящую за финансированием международного террора в шестую годовщину терактов в Париже в 2015 году. Об этом сообщает Daily Sabah.

По словам генерального директора TRT Захида Собаджи, фильм является результатом двухлетнего журналистского расследования. В нём рассказывается о контактах, служащих финансированию международного терроризма. Он отметил, что журналисты внимательно изучили полмиллиона документов. На странице TRT World в Twitter анонс кинокартины звучит так: «Как цементный завод Lafarge в Сирии использовался в качестве прикрытия для французских спецслужб и финансировал ИГИЛ».

How did the Lafarge cement factory in Syria finance Daesh while being used as a cover by the French intelligence services?



Watch the first part of our investigative series, the Factoryâ, on November 12th, 18:00GMT on TRT World pic.twitter.com/VuLW09PFsK — TRT World (@trtworld) November 6, 2021

В фильме подробно рассказывается , почему компания Lafarge решила остаться в Сирии и сохранить свою фабрику в рабочем состоянии на протяжении всей войны, как средства Евросоюза были перенаправлены ИГ с ведома и прикрытия французских спецслужб, о шагах, предпринятых французскими политиками и спецслужбами, чтобы спасти Lafarge от судебных разбирательств. Расследование также показало, как процесс финансирования ИГ в Сирии закончился терактами в Париже в 2015 году.

Фильм включает в себя интервью с бывшими французскими официальными лицами, такими как глава Главного управления внешней безопасности Ален Жулье, министр финансов Мишель Сапен, посол в Сирии Мишель Дюкло, депутат Жерар Бапт, а также специалисты французской разведки и безопасности и экс-сотрудники Lafarge.

Впервые о связи Lafarge с террористами ИГ заговорили в 2016 году. Тогда газета Le Monde опубликовала расследование о махинациях компании в Сирии. Отмечалось, что в 2007 году фирма купила цементный завод в 150 километрах к северо-востоку от Алеппо, а с 2011 года начала выпуск продукции. Как отмечало издание, для обеспечения функционирования завода Lafarge вступила в контакт с боевиками ИГ, которые стали взимать с него «налог» за нахождение на контролируемой ими территории.

В начале 2017 года Министерство экономики Франции обратилось в прокуратуру, чтобы выяснить, вступала ли компания в сговор с террористами. Позднее в отношении Lafarge началось расследование.

Ранее апелляционный суд Парижа отменил обвинительный приговор в соучастии в преступлениях против человечности в отношении Lafarge. При этом инстанция оставила в силе другие выдвинутые против предприятия обвинения — финансировании террористического объединения и создании угрозы жизни. Однако в сентябре 2021 года выяснилось, что дело, дополненное новыми обвинениями, передано для повторного рассмотрения в следственные органы. Ответчиками в данном случае выступят не только Lafarge как юридическое лицо, но и восемь её руководителей, включая бывшего генерального директора Бруно Лаффонта.