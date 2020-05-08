В Турции вводят четырёхдневный комендантский час из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/36b943cc-93ad-11ea-9a58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Abdurrahman Antakyali/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил ввести четырёхдневный комендантский час в рамках борьбы с распространением COVID-19.

16, 17, 18 и 19 мая вновь будет введен запрет на выход на улицу из дома, — заявил глава государства по итогам заседания кабинета министров.

При этом снимается запрет на въезд и выезд из девяти провинций (Адана, Денизли, Диярбакыр, Кахраманмараш, Мардин, Орду, Текирдаг, Трабзон и Шанлыурфа), передаёт ТАСС.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,7 млн человек, погибли свыше 263 тысяч, выздоровели более 1,2 млн.

Как писал NEWS.ru, турецкие учёные разработали препарат для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, который показал свою эффективность в лабораторных условиях.