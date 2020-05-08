В Турции вводят четырёхдневный комендантский час из-за COVID-19

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил ввести четырёхдневный комендантский час в рамках борьбы с распространением COVID-19.
16, 17, 18 и 19 мая вновь будет введен запрет на выход на улицу из дома, — заявил глава государства по итогам заседания кабинета министров.
При этом снимается запрет на въезд и выезд из девяти провинций (Адана, Денизли, Диярбакыр, Кахраманмараш, Мардин, Орду, Текирдаг, Трабзон и Шанлыурфа),
ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,7 млн человек, погибли свыше 263 тысяч, выздоровели более 1,2 млн.
Как писал NEWS.ru, турецкие учёные разработали препарат для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, который показал свою эффективность в лабораторных условиях.
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