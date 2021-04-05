Турции грозит вспышка южноафриканского штамма COVID-19

Турция установила новый антирекорд по заражению коронавирусной инфекцией. В стране за минувшие сутки было выявлено почти 45 тысяч заболевших COVID-19.

Как сообщает РЕН ТВ, республика вслед за Европой оказалась на грани вспышки южноафриканского штамма коронавируса.

Впервые эта мутация была обнаружена в Турции в начале марта, после чего число заболевших начало стремительно расти. Найденную разновидность патогена назвали 501.V2. По мнению учёных, «южноафриканский вирус» может распространяться проще и быстрее, чем другие варианты COVID-19.

2 апреля Минздрав Турции зафиксировал рекордные показатели по суточному числу заражения коронавирусной инфекцией. Специалисты выявили 42 308 случаев заболевания, скончались 179 больных. С начала пандемии жертвами инфекции в Турецкой Республике стали 31 892 человека, в настоящее время более двух тысяч человек находятся в тяжёлом состоянии.