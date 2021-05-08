В Турции резко сократилось число новых случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/5fb38a76-b026-11eb-8ec5-96000091f725_660.jpg Фото: Ihsan Sercan Ozkurnazli/Keystone Press Agency/Global look Press

В субботу, 8 мая, в Турции было выявлено чуть более 18 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ежедневную сводку Минздрава республики.

Тем самым количество заболевших за сутки впервые с 17 марта опустилось ниже отметки в 20 тысяч человек, отмечает агентство. Тогда было зарегистрировано 18 912 новых случаев.

За последние 24 часа сделано 228 873 теста, выявлено 18 052 случая. Умер 281 человек. Теперь общее число умерших составляет 42 746, а инфицированных — 5,016 млн, — отмечается в ежедневной сводке Минздрава.

Рост числа заболевших COVID-19 в Турции достиг наивысшей отметки 16 апреля — 63 082 новых случаев.

Ранее сообщалось, что авиасообщение между Россией и Турцией было приостановлено с 15 апреля по 1 июня из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией. Сразу после этого цены на отдых на российских курортах выросли до 50%.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил политическую подоплёку в ограничении авиасообщения. Он подчеркнул, что правительство страны приняло такое решение из-за резкой вспышки заболеваемости в Турции.