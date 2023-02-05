В Турции рассказали о последнем козыре американцев Sabah: у США остался последний козырь — язык угроз

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В настоящий момент у США остался последний козырь, и им является язык угроз, пишет турецкая газета Sabah. Автор статьи утверждает, что сегодняшний мир в реальности отличается от того, каким его видят в Вашингтоне. По мнению журналиста, внешняя политика американцев со временем теряет импульс, что и доказывается «единственной козырной картой» в руках США и их гордостью своей «мягкой силой».

Самое большое доказательство в поддержку этого тезиса состоит в том, что у Вашингтона, который при каждом удобном случае гордится своей мягкой силой, теперь осталась лишь одна козырная карта в руках: язык угроз, — говорится в материале.

Автор отмечает, что США в течение многих лет использовали различные варианты воздействия на другие страны. Это могло быть военное вторжение, организация госпереворота и не только. Ряд инструментов, замечает публицист, использовались и в отношении Турции. Однако, считает он, после 2016 года Штаты столкнулись с другой Анкарой. После этого в качестве орудия воздействия у Вашингтона остался только язык угроз.

Как ранее сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, Штатам придется избавляться от синдрома вседозволенности. Он заявил об этом, подчеркнув, что в 2023 году 20 лет прошло с заседания СБ ООН, в ходе которого США пытались обосновать намерение вторгнуться в Ирак, и Вашингтону не удастся сделать так, чтобы инсценировка с «пробиркой Пауэлла» была забыта.

Дипломат отметил, что образ бывшего американского госсекретаря Колина Пауэлла давно стал нарицательным.