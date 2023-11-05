В Турции применили водометы против попытавшихся проникнуть на базу США

Фото: Jodi Hilton/Nurphoto/Global Look Press

Полиция в Турции применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов, попытавшихся проникнуть на американскую военную базу Инджирлик в Адане, передает местное издание NTV. Полицейские приняли меры безопасности, перекрыв улицы и проспекты вокруг базы США.

Протестующие против действий Израиля в секторе Газа приехали на автомобилях. Группе разрешили провести митинг в отведенном для этого месте на бульваре Сезаи Каракоча. Однако некоторые стали пробираться к военной базе через поле. В итоге силовики остановили активистов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что на сегодняшний день не поддерживает никаких контактов с руководством Израиля и непосредственно с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Турецкий лидер подчеркнул, что Иерусалим «совершил очень неверный шаг, которым омрачил собственное будущее». До этого он обвинил США в содействии преступлениям против человечности в секторе Газа. Эрдоган указал на многочисленные случаи ударов по медицинским и общественным объектам в анклаве.

Турция 4 ноября отозвала посла в Тель-Авиве в Анкару для консультаций на фоне событий в секторе Газа. В частности, будет решаться вопрос о бесперебойной поставке гуманитарной помощи к территории, на которой разворачивается военный конфликт.