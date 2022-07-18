В Турции предложили отказаться от закупки у США истребителей F-16

Фото: Master Sgt. Nathan Lipscomb/Keystone Press Agency/Global Look Press

Властям Турции следует прекратить попытки приобрести у США истребители F-16 взамен F-35. То, что они выпрашивают эти самолеты у Вашингтона, противоречит интересам страны и национальной гордости, заявил глава турецкой партии «Родина» Догу Перинчек, сообщает РИА Новости.

Политика «вы не дали нам наши F-35, продайте хотя бы F-16» не оправдала себя. Никто не имеет права ставить наше государство в такое положение, — сказал политик.

Анкара хочет купить у Вашингтона 40 истребителей F-16, против этого активно выступают Афины. Американские власти приняли поправку к оборонному бюджету, которая существенно усложняет такую сделку. США требуют от Турции не использовать эти самолеты для вторжения в воздушное пространство Греции.

Ранее Греция предупредила Турцию, что Афины дошли до «предела сдержанности и терпения» после «интенсивных турецких провокаций». Греки обвиняют Турцию в нарушениях воздушного пространства над Эгейским морем, а также в пролетах турецких истребителей над греческими островами.

Анкара этого не отрицает и грозит пойти на еще более радикальные меры, если греки не прекратят нарушать статус демилитаризации островов в Эгейском море.