Истребитель над пляжем: Турция и Греция оказались на пороге войны? Многие греческие острова в Эгейском море расположены почти вплотную к побережью Турции, что чревато конфликтами

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Военно-воздушные силы Турции

Пока в НАТО критикуют военную операцию России на Украине, внутри самого Альянса накаляются страсти. Греция предупредила Турцию, что Афины дошли до «предела сдержанности и терпения» после «интенсивных турецких провокаций». Греки обвиняют Турцию не только в нарушениях воздушного пространства над Эгейским морем, но и в пролетах турецких истребителей над греческими островами. Впрочем, турецкая сторона этого и не отрицает. Более того - Анкара грозится пойти на еще более радикальные меры, если греки не прекратят нарушать статус демилитаризации островов в Эгейском море. Приведет ли эскалация напряженности в Эгейском море к еще одному конфликту в Европе?

Не пытайтесь танцевать с Турцией

За относительно короткий срок Анкара успела стать головной болью для союзников по НАТО, особенно для Вашингтона. Отказ от введения антироссийских санкций, заморозка вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс, новая военная операция в Сирии — все эти шаги турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана раздражают западных партнеров. Теперь же споры обострились вокруг греческих островов архипелага Додеканес в восточной части Эгейского моря, которые Анкара призвала немедленно демилитаризировать. В противном случае, по словам турецких властей, будет поднят вопрос о принадлежности территорий, а это угрожает перевести «холодный» конфликт между сторонами в «горячую фазу».

В международных отношениях могут быть взлеты и падения, напряженность и дружба, это естественные вещи. К сожалению, ситуация в Греции плачевная. Пусть Афины четко ответят на наши письма. Пусть заявят, что не нарушают статус демилитаризации островов. Если они не прекратят нарушения, мы начнем дебаты о суверенитете этих территорий, — пригрозил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Анкара обеспокоена тем, что Афины продолжают вооружать острова Эгейского моря, нарушая положения международных соглашений. Так, согласно Лозаннскому договору 1923 года и Парижскому мирному соглашению 1947 года, территории Лемноса, Самофраки и острова восточной части Эгейского моря были переданы Греции с условием разоружения для «сохранения мира». Таким образом, исключалась любая возможность введения на эти территории каких-либо войск, кроме греческих сил правопорядка. А нарушение демилитаризованного статуса, согласно договорам, дает Турции право поднять вопрос о суверенитете над восточными островами Эгейского моря - их насчитывается около 18-ти.

Фото: Lidia Maria Veles/NEWS.ru

При этом греческая сторона подобные озабоченности Турции отвергает и считает их необоснованными юридически, исторически и фактически. Кроме того, для Афин не убедительны аргументы о «взаимосвязи» суверенитета Греции над островами в Эгейском море с заявленными обязательствами по их демилитаризации. Глава минобороны республики Никос Панагиотопулос заявил, что Турция ежедневно нарушает греческое воздушное пространство более сорока раз, поэтому им такие «союзники» в принципе не нужны.

Мы чувствуем себя странно, имея союзника [по НАТО], который угрожает нам войной, если мы решим воспользоваться одним из наших законных прав в соответствии с международным правом, чтобы расширить наши территориальные воды за пределы шести морских миль. Угроза войны одного союзника другому? Я не хочу иметь таких союзников, — отметил Панагиотопулос.

Впрочем, подобные союзники, по всей видимости, не нужны и Анкаре. На заседании правящей в Турции "Партии справедливости и развития" Эрдоган пообещал больше не проводить двусторонних переговоров с Грецией, заявив о разрыве соглашения о стратегическом совете на высшем уровне.

Вы не извлекаете уроков из истории? Не пытайтесь танцевать с Турцией, а то вы устанете и останетесь на дороге. К сожалению, нам с этой Грецией не по пути, — сказал Эрдоган.

Шесть миль - это слишком мало

Территориальные споры вокруг островов и шельфа Эгейского моря уже много лет раскручивают клубок противоречий между Турцией и Грецией. Согласно международному морскому праву, территориальные воды государства составляют не более 12 морских миль. В Эгейском море из-за близости островов к побережью материка они составляют кое-где шесть морских миль и даже меньше. Афины говорят о своих правах на расширение границ, а турки останавливают их, ведь иначе греки вплотную приблизятся к границам Турции.

Фото: mod.mil.gr - Министерство национальной обороны Греции

При этом стороны не раз пытались сесть за стол переговоров и начать их с чистого листа. После встречи в прошлом году главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу с его греческим коллегой Никосом Дендиасом стороны договорились по 25 пунктам, условившись возобновить сотрудничество и запустить конкретные проекты.

Однако отношения между странами вновь обострились после недавнего выступления премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в конгрессе США, где он предостерег американцев от военных поставок в Турцию. Мол, Анкара воспользуется случаем и пойдет против Афин, дестабилизируя ситуацию на юго-восточном фланге НАТО. Попытки греческой стороны заблокировать продажу Анкаре американских истребителей F-16, которые Турция запрашивает у США еще с прошлого года, заставили Эрдогана буквально вычеркнуть Мицотакиса из своей жизни. Он заявил, что греческого премьера для него «больше не существует», и пообещал никогда с ним впредь не встречаться.

Греция призывает Турцию отказаться от воинственной риторики, но дипломатические столкновения между странами могут заставить обе стороны перейти к более решительным действиям. Турция, которая располагает второй по численности армией в НАТО после США, имеет для этого все возможности и накопленный опыт. Сейчас в Эгейском регионе Турции проходят крупнейшие военные учения Efes-2022 с участием представителей из 37 стран.

При этом Греция тоже не дремлет. Афины успешно реализуют военно-техническое программы с другими странами. Так, в сентябре прошлого года греки подписали соглашение о сотрудничестве в военной сфере с Парижем. Более того, стороны договорились укреплять и формировать оборонную политику ЕС.

Впрочем, даже такое положение дел вряд ли приведет к полномасштабной войне, так как Греция и Турция являются членами НАТО, а союзники этих государств сделают все от них зависящее, чтобы положить конец этому конфликту, заявил в беседе с NEWS.ru политолог Яшар Ниязбаев. Однако каких-то столкновений все же стоит ожидать.

Фото: mod.mil.gr - Министерство национальной обороны Греции

Турция обижена на Грецию. Вероятно, военные самолеты стран будут нарушать воздушные и водные границы друг друга, что может привести к какой-то трагедия. Но такая «горячая фаза» противостояния сможет вернуть стороны к реальности и заставит сесть представителей за стол переговоров. Никто не хочет еще одной войны, тем более двух государств-членов НАТО, — отметил эксперт.

Ниязбаев подчеркнул, что ни Греция, ни Турция не хотят повышать свои ставки и выиграть что-то от эскалации конфликта. По его словам, обе стороны исключительно стараются позаботиться о безопасности своих границ и думают о своих национальных интересах.