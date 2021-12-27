В Турции оценили вероятность конфликта России и НАТО из-за Украины

Анкара выступает за диалог России и НАТО по Украине и не рассматривает возможность военного конфликта, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, некоторые члены НАТО выступают за напряжённость в отношениях с РФ, но Турция всегда выступает за диалог, сообщает РИА Новости.

Чавушоглу подчеркнул, что Турция выступает за урегулирование ситуации на юго-востоке Украины и продолжение переговоров в рамках Минских соглашений.

Мы хотим, чтобы проблему удалось решить диалогом. НАТО не доверяет России, а она думает, что НАТО хочет её окружить, налицо напряжённость. Мы даже не хотим говорить о возможности войны, — сказал глава турецкого МИД.

Также Чавушоглу надеется, что России и Украине удастся избежать вооружённого конфликта между странами. В Анкаре ожидают положительного исхода от саммита Россия — НАТО, который должен помочь снизить напряженность в регионе.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.

Встреча Россия — НАТО может пройти уже 12 января. Ожидается, что Россию на них будет представлять заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.