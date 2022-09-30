В Турции намекнули на виновников диверсии на «Северных потоках» Турецкий эксперт Доган заявил о непричастности России к диверсии на «Северных потоках»

Фото: gazprom.ru

Международный эксперт по энергетике Мехмет Доган в статье для турецкого информационного портала Medya Gunlugu написал, что диверсия на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» не выгодна для России. Он указал на нелогичность этой версии, так как Россия итак управляла поставками газа в Европу. По его мнению, к этому инциденту причастны США.

Нелогично для страны, которая уже имеет газовый кран и не поставляет газ, делать это. Особенно когда президент России сказал: «Запустить „Северный поток — 2“ можно одним нажатием кнопки», — рассказал Доган.

Он добавил, что у него нет сомнений в том, что это были преднамеренные взрывы.

Американские власти не будут спекулировать относительно причин ЧП с с трубопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2» до завершения официального расследования странами Евросоюза, сообщили ранее в пресс-службе Пентагона. Так в ведомстве отреагировали на информацию о том, что над местом, где произошли подводные взрывы, были замечены вертолеты американских ВВС.

Представители Пентагона при этом заявили о готовности поддержать усилия по устранению последствий произошедшего. По данным ресурса Flightradar24, над местом утечки газа с «Северных потоков» у острова Борнхольм в течение сентября регулярно летали военные вертолеты США, часами кружа над акваторией, где пролегают газопроводы.