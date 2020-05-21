В Турции надеются на возобновление авиасообщения с РФ с середины июля

https://static.news.ru/photo/23f260ce-9b56-11ea-a20f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой выразил надежду, что авиасообщение с Россией, приостановленное в рамках борьбы с коронавирусом, возобновиться с середины июля.

По его словам, внутренний туризм начнёт восстанавливаться в конце мая. Количество поездок внутри страны продолжит расти в июне.

Мы возлагаем надежды, что с середины июня со многими странами, в первую очередь с азиатскими и европейскими, начнёт восстанавливаться авиасообщение, — добавил он в интервью для ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа рассказал об открытии туристического сезона. По его словам, в страну не пустят путешественников из государств, где случаев коронавируса больше, чем в стране назначения. Он отметил, что сезон начнётся только с внутреннего туризма.