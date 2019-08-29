https://static.news.ru/photo/ccb515c6-ca78-11e9-a691-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lu Zhe/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Турции благодаря внимательности капитана 16-метровой яхты удалось предотвратить катастрофу. Судно, на борту которого находились 15 россиян, во время прогулки стало затапливать водой через выхлопную систему.

Капитан проанализировал ситуацию, и спустя несколько минут судно прибыло в порт Аланьи, сообщает Ihlas News Agency .

Некоторые туристы даже не заметили, что в яхту стала поступать вода, отмечает агентство. Предотвратить затопление судна помог кран. Владелец яхты, воду с которой уже откачали, поблагодарил капитана за то, что событие удалось пережить «без человеческих потерь».

Ранее News.ru сообщал, что в Норвегии паром потерял ход, на борту судна были россияне. Позднее его отбуксировали в порт.