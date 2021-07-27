В Турции исключили сделку с Россией по Крыму и Северному Кипру

Сделка между Москвой и Анкарой по Крыму и Северному Кипру является нереалистичной. Об этом заявил глава Партии обновления и депутат турецкого парламента Озтюрк Йылмаз. Его слова приводит РИА Новости.

Депутат отметил, что Крым и Северный Кипр не тождественны по статусу. В связи с этим данные территории не подлежат аналогичным действиям в отношении их признания.

Крым был присоединён Россией в качестве части своей территории. Северный Кипр — независимое государство, признания которого хочет Турция, — сказал Йылмаз.

По его мнению, нереалистичность подобной сделки не означает, что Турция никогда не признает Крым в составе РФ.

Ранее профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал выступил с предложением о сделке с Россией по Крыму в обмен на признание Москвой Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) в качестве независимого государства. Он отметил, что объединённый Кипр может стать членом НАТО, а это противоречит интересам России. Унал считает, что в обмен турецкие авиакомпании смогут возобновить прямые рейсы в Крым, а власти откажутся от высказываний о том, что Крым является частью Украины.

Идею турецкого профессора прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что российские регионы никогда не станут предметом каких-либо сделок.