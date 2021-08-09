В Турции 14 человек погибли в ДТП с автобусом

Рейсовый автобус разбился на западе Турции. Жертвами аварии стали 14 человек, сообщает агентство Anadolu.

ДТП произошло в провинции Балыкесир, автобус следовал в город Эдремит. На окружной дороге он потерял управление и перевернулся.

На месте аварии скончались 11 пассажиров, ещё трое — в больнице. Ранения получили 18 человек, они госпитализированы в пять больниц. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Два дня назад пассажирский автобус разбился в турецкой провинции Маниса. Он врезался в припаркованный на обочине грузовик, в результате чего погибли шесть человек и пострадали ещё 37.

В начале августа в Анталье попал в аварию автобус с 22 туристами из Самарской области. Три человека погибли, остальные получили травмы различной степени тяжести. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус выскочил на встречную полосу и перевернулся.