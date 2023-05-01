В трех регионах Украины прогремели взрывы ТСН: в Киеве, а также Киевской и Днепропетровской областях гремят взрывы

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинский телеканал ТСН в своем Telegram-канале сообщает, что в Днепропетровской и Киевской областях, а также в Киеве произошли взрывы. О громких звуках сообщают жители Киева и области.

Кроме того, информация о взрывах появилась в отношении пригородов Днепропетровска. Воздушная тревога продолжает действовать на всей территории Украины.

Ранее Владимир Рогов, председатель Запорожского движения «Мы вместе с Россией», заявил о том, что российские военные атаковали склады с боеприпасами и топливно-смазочными материалами в Павлограде. По его мнению, украинская армия планировала использовать их во время контрнаступления. Министерство обороны не прокомментировало эту информацию.

Тем временем, издание «Русская Весна» сообщает, что в ночь на 1 мая от 14 до 16 стратегических бомбардировщиков взлетели с российских авиабаз и направились в сторону Украины. Предположительно, они должны нанести предупредительный удар по украинским объектам перед контрнаступлением Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что это могут быть одни из самых масштабных ударов по Украине за все время СВО.

Атаки на украинскую инфраструктуру со стороны Вооруженных сил РФ начались 10 октября 2022 года – спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по мнению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки направлены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С того времени авиационная тревога в украинских регионах объявляется ежедневно.