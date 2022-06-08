В Торонто задержан подросток за угрозы в адрес школы CTV: полиция Торонто задержала подростка за угрозы в адрес школы

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Полиция канадского города Торонто задержала 13-летнего подростка. Его обвинили в распространении угроз в адрес одной из городских школ. Об этом сообщил телеканал CTV.

По данным следствия, подозреваемый в минувшую пятницу, 3 июня, дважды совершал телефонные звонки в одну из местных школ, в результате оставив два голосовых сообщения с угрозами. При этом характер угроз правоохранители не раскрывают. Также неизвестно, является ли задержанный учеником этой школы.

Сейчас подростка взяли под стражу. Суд по его делу назначен на 20 июля. В настоящий момент неизвестно, будет ли подозреваемый отпущен из-под стражи до суда. Не сообщается и то, какое наказание может ему грозить.

24 мая произошла трагедия в американском городе Ювальде, штат Техас. 18-летний житель города Сальвадор Рамос открыл стрельбу в начальной школе. Он был вооружён пистолетом и винтовкой. В результате погибли 19 детей и двое взрослых. Злоумышленника застрелили прибывшие на место инцидента полицейские.