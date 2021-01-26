Тегеран назвал условие продолжения реализации СВПД

https://static.news.ru/photo/702e7954-5fd3-11eb-aa22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/XinHua/Global Look Press

Иран вернётся к выполнению своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе, если соответствующие шаги предпримут США. Об этом заявил глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф в ходе переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Он пояснил, что Вашингтон должен положить конец своим санкциям и перестать препятствовать экономическому сотрудничеству Ирана с остальным миром. В этом случае Тегеран продолжит соблюдение условия ядерной сделки и перестанет препятствовать допуску инспекторов МАГАТЭ.

Зариф уточнил, что что иранская сторона готова вернуться к полному выполнению своих обязательств, включая те, которые ранее были сокращены. Тегеран будет ориентироваться на действия Вашингтона. Однако пока США только говорят о намерении вернуться в СВПД.

То, что мы слышали от новой администрации [США ], это в основном на словах и на изложении позиции. Мы будем отвечать на действия, — цитирует Зарифа РИА Новости.

СВПД, также называемый «5+1», изначально был принят Ираном и пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН — России, КНР, Франции, Великобритании и США. Однако в 2018 году американский лидер Дональд Трамп объявил о выходе Штатов из соглашения, на что в 2019 году Тегеран заявил о приостановлении ряда пунктов сделки, касающихся обогащения урана.

Как писал NEWS.ru, Лавров заявил, что Россия, наряду с Ираном, заинтересована в полном восстановлении СВПД. Он подчеркнул, что у Москвы и Тегерана единая позиция по этому вопросу.