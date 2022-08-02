В Тайване опровергли информацию о вторжении истребителей КНР Минобороны Тайваня опровергло информацию о вторжении китайских Су-35 в зону Тайваньского пролива

Фото: China Military

Минобороны Тайваня опровергло информацию о пересечении Тайваньского пролива со стороны Су-35 Народно-освободительной армии Китая, заявил представитель тайваньского военного ведомства Сунь Лифан. При этом министр указал, что другие самолеты все же пересекли «срединну линию» островного государства, сообщает TVBS. Какие именно самолеты пересекли данную линию Лифан так и не уточнил.

Истребители Су-35 ВВС Народно-освободительной армии Китая не пересекали Тайваньский пролив, однако другие модели самолетов пересекали «срединную линию». Министерство обороны принимает меры, чтобы реагировать на ситуацию, — заявил Лифан.

Ранее Reuters сообщил, что несколько китайских военных самолетов пролетели недалеко от линии, разделяющей Тайваньский пролив. Пролет боевой авиации КНР в агентстве связали с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Ранее в тайваньской газете «Чжунго шибао» со ссылкой на военного обозревателя сообщалось, что два действующих авианосца Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вышли в море и могут быть направлены к району Тайваньского пролива перед возможным визитом в Тайбэй спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Согласно сведениям эксперта, авианосцы «Ляонин» и «Шаньдун» покинули порты Циндао и Санья.