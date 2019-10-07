https://static.news.ru/photo/4df222fc-e8ea-11e9-94b6-fa163e074e61_660.jpg Уильям Кэлин Фото: Damon Runyon Cancer Research Foundation/facebook.com

В Стокгольме объявили имена нобелевских лауреатов в области медицины и физиологии. Престижной награды удостоились американский онколог Уильям Кэлин, британский учёный Питер Рэтклифф и американский учёный-медик Грегг Л. Семенза. Они получили её за открытия в области адаптации клеток к отсутствию кислорода.

В Нобелевском комитете отметили важность проведённых исследований. По мнению учёных, Кэлин, Рэтклифф и Семенза внесли новый вклад в борьбу с анемией, раком и многими другими заболеваниями, отмечает « Коммерсант ».

Ранее, как писал News.ru, 16-летняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг стала лауреатом премии «За правильный образ жизни», которая была учреждена в 1980 году журналистом Якобом фон Юкскуллем. Награду называют альтернативной Нобелевской премией.