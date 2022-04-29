В Стокгольм зайдут четыре корабля военно-морской группы НАТО

Фото US Navy/Global Look Press

Военные корабли из нескольких стран НАТО после учений направляются в Стокгольм. Тринадцать суден «немного отдохнут» в порту Фрихамн в Швеции, передаёт газета Aftonbladet.

Это девять немецких и четыре балтийских корабля, участвовавшие в учениях, они сейчас направляются в Фрихамн в Стокгольме, чтобы немного отдохнуть и дать экипажам отдых, — приводит издание слова дежурного офицера связи Вооруженных сил Швеции Микаэля Огрена.

Газета отмечает, что визит не имеет отношения к ситуации на Украине. Об этом изданию заявили в вооружённых силах Швеции.

Ранее глава госдепа США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон поддержит возможную заявку Финляндии и Швеции о присоединении к НАТО. Дипломат при этом указал на то, что на данный момент такой заявки ни от Хельсинки, ни от Стокгольма не поступало.