В Стамбуле начались переговоры Турции, России и Украины В Стамбуле начались переговоры делегаций Турции, России, Украины и ООН по зерновому вопросу

Фото: shutterstock

В Стамбуле начались переговоры военных делегаций Турции, России и Украины, а также делегации ООН по вопросу транспортировки зерна, пишет РИА Новости. При этом место встречи не раскрывается, она проходит в закрытом режиме.

Дипломатический источник сообщил изданию, что надежды на успешное завершение переговоров большие. Он уточнил, что в ходе встречи учитываются как опасения Москвы, так и наличие санкций в страховой, логистической и банковской сферах для экспорта сельхозпродукции.

Делегация из России прибыла в Стамбул для обсуждения зернового вопроса накануне. Начало переговоров было намечено на 14:00 мск.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев и Москва находятся в двух шагах от соглашения по вопросу экспорта зерна. По его словам, Украина готова экспортировать свое сырье на международный рынок. В свою очередь президент России Владимир Путин заявлял, что Москва готова обеспечить бесперебойный вывоз украинского зерна, однако для полноценного консенсуса не хватает конструктивной позиции Киева.