В США заявили о необходимости реформ на Украине для вступления в НАТО

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Продолжение евро-атлантической интеграции Украины требует проведение в стране «тяжёлых, но важных реформ». Об этом напомнили в американском посольстве в Киеве.

Украина — важный партнёр НАТО и имеет критически важное значение для безопасности в черноморском и трансатлантическом регионах. Прогресс в тяжёлых, но важных реформах всё ещё необходим для дальнейшего продвижения евро-атлантической интеграции Украины, — говорится в сообщении диппредставительства в Facebook.

В посольстве также приветствовали вклад Украины в развитие сотрудничества с НАТО и закрепление в конституции страны намерения на вступление в Альянс.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО будет поднят, когда страна сможет подтвердить полный переход своей армии к стандарту Североатлантического альянса.

Как писал NEWS.ru, ранее на Украине заявили, что страна рассчитывает быть членом Североатлантического альянса в 2030 году. По словам первого заместителя министра иностранных дел страны Эмины Джапаровой, предоставление плана действий по членству в НАТО станет для страны сильным импульсом для движения по пути реформ.