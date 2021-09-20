В США назвали санкции против России бесполезными

Санкционная политика США против России не оправданна, она оказалась бесполезной и неэффективной. Об этом написал профессор бостонского Университета Тафтса Дэниел Дрезнер в статье для журнала Foreign Policy. По его мнению, Вашингтон уже не может вести себя столь же «заносчиво», как раньше, потому что Соединённые Штаты перестали быть безраздельно господствующей сверхдержавой.
Дрезнер
Более того, как отметил автор статьи, ограничительные меры влекут за собой последствия для Штатов. Они обостряют отношения с их союзниками и создают экономические трудности для мирных жителей. Дрезнер полагает, что в будущем санкции будут ещё менее эффективны.
Ранее сообщалось, что второй пакет санкций США против России из-за блогера Алексея Навального вступил в силу во вторник, 7 сентября. Госдеп считает, что РФ виновна в нарушении американского закона о контроле над химическим и биологическим оружием. Со стороны США вводится запрет на постоянный импорт некоторых видов российского огнестрельного оружия, а также на технологии и продукцию, связанные с ракетной и ядерной сферами.