В США назвали санкции против России бесполезными

Санкционная политика США против России не оправданна, она оказалась бесполезной и неэффективной. Об этом написал профессор бостонского Университета Тафтса Дэниел Дрезнер в статье для журнала Foreign Policy. По его мнению, Вашингтон уже не может вести себя столь же «заносчиво», как раньше, потому что Соединённые Штаты перестали быть безраздельно господствующей сверхдержавой.

Дрезнер считает , что ставка на экономические санкции была бы оправданна, будь они действительно эффективны в плане убеждения других государств «плясать под дудку Вашингтона», но этого не произошло. Военная мощь и дипломатическое влияние санкций США снизились.

Более того, как отметил автор статьи, ограничительные меры влекут за собой последствия для Штатов. Они обостряют отношения с их союзниками и создают экономические трудности для мирных жителей. Дрезнер полагает, что в будущем санкции будут ещё менее эффективны.

Ранее сообщалось, что второй пакет санкций США против России из-за блогера Алексея Навального вступил в силу во вторник, 7 сентября. Госдеп считает, что РФ виновна в нарушении американского закона о контроле над химическим и биологическим оружием. Со стороны США вводится запрет на постоянный импорт некоторых видов российского огнестрельного оружия, а также на технологии и продукцию, связанные с ракетной и ядерной сферами.