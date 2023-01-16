В США заявили, что олигархи из РФ совершали «странные переводы» перед СВО Казначейство США: олигархи из России совершали «подозрительные переводы» перед 24 февраля

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Российские бизнесмены и олигархи совершали «подозрительные переводы» перед 24 февраля, следует из отчета Казначейства США FinCen. По данным аналитиков, с января по апрель 2022 года объемы финансовых транзакций у олигархов увеличились, а некоторые собственники стали переводить свои активы на родственников.

Общий объем подозрительных переводов составил более $10 млрд. Аналитики заявляют, что большинство подобных транзакций не были незаконными, однако они «подозрительны», поскольку «в большинстве случаев источники средств в России неизвестны и могут быть связаны с коррупцией».

Также специалисты FinCen утверждают, что после начала специальной военной операции на Украине российские олигархи стали массово инвестировать свои средства в недвижимость в Турции и ОАЭ. Имена бизнесменов не называются.

Ранее сообщалось, что миллиардер российского происхождения Роман Абрамович передал своим детям контроль над 10 трастовыми фондами, которые контролируют активы стоимостью в несколько миллиардов долларов. Процесс передачи был запущен еще до начала спецоперации на Украине. По информации зарубежных СМИ, такая реорганизация способна заметно затруднить арест и конфискацию активов бизнесмена.