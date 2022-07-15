В США заявили, что антироссийские санкции свергли правительство Болгарии Американский экономист Ханке: антироссийские санкции свергли правительство Болгарии

Фото: Jens Kalaene/ZB/Global Look Press

София, Болгария

Экономист из США Стив Ханке заявил, что санкции в отношении России оказались причиной падения правительства Болгарии. По его словам, антироссийские меры превратились в политическое кладбище, сообщает News.bg.

Ханке отметил, что вводимые Западом ограничения против Москвы на самом деле отразились на Европе гораздо хуже. Более того, санкции стали самоубийственным актом для экономик стран Европы.

Они не работают и никогда не работали, — подчеркнул экономист.

Также Ханке указал на другие последствия антироссийской санкционной политики. По его мнению, из-за нее ослабли позиции президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца.

Ранее стало известно, что премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил: в седьмом пакете антироссийских санкций ЕС не окажется ограничений на поставки газа из России. Он уточнил, что санкциями, в частности, будет запрещен импорт золота из России, экспорт в Россию запретят для некоторых товаров двойного назначения.