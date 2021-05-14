В США захотели «дать отпор» России в Абхазии и Южной Осетии

https://static.news.ru/photo/6b003826-b4d5-11eb-8728-96000091f725_660.jpg Джон Болтон Фото: Alex Edelman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал американские власти «дать отпор» России в Абхазии и Южной Осетии, сообщает National Review.

В Грузии пора дать отпор российскому присутствию в Абхазии и Южной Осетии, — написал Болтон.

Политик напомнил, что после распада СССР и Организации Варшавского договора НАТО не до конца произвело своё расширение. Ему помешали шесть находящихся в серой зоне государств, которые остались между Россией и границами Альянса. Болтон убеждён, что их следует присоединить к Западу.

Бывший советник президента США по нацбезопасности напомнил, что западные политики до 2008 года вполне серьёзно считали, что Грузия и Украина могут вступить в НАТО. Болтон предлагает воссоздать эту ситуацию.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что США и НАТО способствуют росту военной опасности в Европейском регионе. Он добавил, что в ответ на это Россия провела внезапную проверку боевой готовности войск Западного и Южного военных округов.