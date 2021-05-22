В США рассказали, как урегулировать палестино-израильский конфликт

https://static.news.ru/photo/7be9124e-bbd7-11eb-ab33-96000091f725_660.jpg Энтони Блинкен Фото: facebook.com/antonyblinkenofficial

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что двухгосударственное решение остаётся единственным путём урегулирования палестино-израильского конфликта. Его слова приводит ТАСС.

В конце концов, это единственный способ обеспечить будущее Израиля как еврейского и демократического государства и единственный способ дать государство палестинцам, на что они имеют право, — заявил госсекретарь.

Он отметил, что этот путь является основным. Тем не менее на сегодняшний день есть ряд преград, из-за которых урегулировать конфликт таким способом пока невозможно.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась 10 мая. Это произошло после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. За некоторое время до этого израильский суд постановил лишить домов арабские семьи в квартале Шейх-Джаррах. В результате эскалации конфликта Израиль и палестинские группировки стали обстреливать друг друга ракетами, что привело к жертвам и пострадавшим с обеих сторон.

Ранее китайское правительство одобрило предоставление в кратчайшие сроки гуманитарной помощи для Палестины. Об этом заявил официальный представитель Агентства по сотрудничеству в области международного развития КНР Тянь Линь.