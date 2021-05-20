Китай поможет Палестине экстренной гуманитарной помощью

https://static.news.ru/photo/382284bc-b9fe-11eb-b483-96000091f725_660.jpg Фото: Abed Deeb/Keystone Press Agency/Global Look Press

Китайское правительство одобрило предоставление в кратчайшие сроки гуманитарной помощи для Палестины. Об этом заявил официальный представитель агентства по сотрудничеству в области международного развития КНР Тянь Линь. Его слова приводит РИА Новости.

Правительство Китая 20 мая запустило механизм экстренного реагирования по оказанию гуманитарной помощи, чтобы помочь палестинскому правительству и народу справиться с чрезвычайным гуманитарным кризисом и проявить дух международного гуманизма, — сообщил Тянь Линь.

Раненые палестинцы получат необходимые медицинские услуги, кроме того, будет решаться вопрос с размещением людей, оставшихся без крыши над головой.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась 10 мая. Это произошло после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. За некоторое время до этого израильский суд постановил лишить домов арабские семьи в квартале Шейх-Джаррах. В результате эскалации конфликта Израиль и палестинские группировки стали обстреливать друг друга ракетами.

В пятницу, 21 мая, стороны договорились о прекращении огня. В переговорах активно участвовал Египет, движение ХАМАС согласилось заключить перемирие при посредничестве Кипра. В секторе Газа сотни палестинцев вышли на улицы, празднуя прекращение боевых действий. Заместитель главы политбюро, контролирующего сектор движения ХАМАС, Халиль аль-Хайя пообещал «вернуть улыбки на лица тех, кто получил ранения», а также вновь выстроить разрушенные дома.