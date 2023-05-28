В США усомнились в честности Киева по контрнаступлению ВСУ 19FortyFive: Киев заявил о своем наступлении, чтобы получить больше вооружений от Запада

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Бывший офицер ВМС США Джеймс Холмс рассказал изданию 19FortyFive, что Украина заявила о планах контрнаступления в зоне спецоперации ради того, чтобы получить дополнительные поставки оружия и боеприпасов от стран Запада. По его словам, Украина не торопится начинать боевые действия, которые ей приписывают лидеры западных стран, объясняя огромные траты на поддержку ВСУ. Он при этом усомнился в реальной способности украинской армии воевать на фоне серии поражений.

На самом деле, украинские лидеры использовали предстоящее наступление в качестве рычага. Это сделано, чтобы поддерживать поставки западных вооружений, — сказал Холмс.

Военный отметил, что даже, если Киев сможет где-то начать контрнаступление, то это будут локальные стычки, которые будут подавлены превосходящими силами ВС РФ.

Ранее американский журналист Джексон Хинкл назвал абсурдной позицию Пентагона о том, что Артемовск не имел стратегической ценности для ВСУ. Публицист возмутился тем, что если это действительно так, то нет смысла посылать Украине сотни миллиардов долларов военной помощи. Подписчики журналиста пошутили, что Украине нужно отдать Флориду, так как, руководствуясь логикой американских военных, она не имеет стратегического значения.