В США стали пускать меньше украинцев Госдепартамент США: количество отказов в краткосрочной визе украинцам увеличилось до 41%

Фото: Marcus Brandt / dpa / Global Look Press

В США резко увеличилось количество отказов в выдаче краткосрочных виз на въезд гражданам Украины, показатель достиг отметки в 41%. Согласно статистике, опубликованной на официальной странице Госдепартамента, число отказов выросло с 15 процентов в 2021 году до 41 процента в 2022-м. По данным документа, количество отказов для россиян уменьшилось с 29 процентов до 26.

Речь идет о неиммиграционных визах категории В, которые выдаются для краткосрочного пребывания на территории США.

В посольстве Мексики ранее рассказали, что власти страны планируют ввести безвизовый режим для жителей России. Отмечается, что российский МИД планирует принять аналогичный шаг в отношении граждан Мексики. Мексиканские дипломаты добавили, что за последние несколько лет руководство страны существенно облегчило въезд гражданам России с помощью бесплатной электронной системы авторизации (SAE).

В настоящее время в российском внешнеполитическом ведомстве разрабатывают аналогичные программы для ряда государства, включая Малайзию, Содружества Багамских Островов, Барбадос, Республику Гаити, Тринидад и Тобаго, Сент-Люсия, Бахрейн, Кувейт, Оман, Саудовскую Аравию и Замбию.