В США сравнили уклоняющихся от антироссийских санкций с мафией Замглавы Минюста США Лиза Монако сравнила уклоняющихся от санкций против России с мафией

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Заместитель министра юстиции — генерального прокурора США Лиза Монако обратились к американскому конгрессу с просьбой разрешить вести борьбу с уклоняющимися от антироссийских санкций, как с мафией, пишет РИА Новости. По её словам, это позволит преследовать «всю сеть». В США неоднократно критиковали запрет на покупку энергоносителей из России, так как это способствует усилению энергетическом кризисе в стране.

Мы просим конгресс позволить нам использовать норму против рэкета, относиться к этим олигархам и тем, кто уклоняется от санкций, как к преступным организациям, которыми они являются, — заявила Монако.

Американские власти также пригрозили Китаю санкциями в случае оказания Москве помощи в обходе принятых Западом санкций.

Банкир Филипп Виллен в статье для французского издания Le Figaro ранее написал, что европейские политики ведут Запад к гибели, поддерживая санкции против России. Он добавил, то правительства стран Европы не учитывают мнение избирателей и представителей бизнеса. По мнению эксперта, шоковое снижение уровня доходов заставит европейцев бросить вызов политике слепых «еврократов». Финансист назвал обманом заявления европейских чиновников о том, что инфляция в ЕС вызвана «перегревом вследствие проведения недостаточно жесткой монетарной и бюджетной политики».