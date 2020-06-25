В США считают, что советская вакцина может остановить COVID-19

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Советская вакцина от полиомиелита активирует неспецифический иммунитет и может помочь в лечении коронавируса, считают американские учёные.

Как сообщает издание The New York Times, вакцина, разработанная в СССР, заставляет организм вырабатывать белки, подавляющие размножение любого вируса. После её приёма люди не болели ОРВИ несколько месяцев или болели реже и уж точно никогда не умирали от вирусной инфекции.

Отмечается, что сейчас учёные задумались о применении советской вакцины от полиомиелита для лечения коронавируса. Директор Института вирусологии человека при медицинском факультете Мэрилендского университета Роберт Галло, заявил, что даже если ослабленный полиовирус даст иммунитет всего на месяц, это «поможет преодолеть кризис и спасти множество жизней».

Но некоторые эксперты считают, что к этой идее надо относиться с большой осторожностью — как и ко многим другим предложениям по борьбе с пандемией.

Будет гораздо лучше, если мы получим вакцину, дающую специфический иммунитет, — заявил профессорор медицинского факультета им. Перельмана Пенсильванского университета доктор Пол Оффит.

Специфическая вакцина от коронавируса должна готовить иммунную систему к борьбе именно с этим вирусом, а не уничтожать все похожие, как это делает неспецифическая. В последнем случае высок риск побочных эффектов и непредвиденных мутаций других вирусов.

В настоящее время в мире разрабатывается более 125 возможных вариантов специфической вакцины.

Ранее NEWS.ru сообщал, что быстрый выход на клинические испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции обусловлен хорошей технологической платформой, зарекомендовавшей себя при создании вакцины от вируса Эбола. Об этом сообщил руководитель Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург