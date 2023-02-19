В США рассказали о массовом дезертирстве в ВСУ Экс-советник Пентагона Макгрегор: ВСУ массово бегут с передовой и подвергаются пыткам

Фото: Ximena Borrazas / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бывший советник главы Пентагона, американский полковник Дуглас Макгрегор заявил в своем YouTube-канале, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово бегут с поля боя. Он добавил, что Служба безопасности Украины (СБУ) вынуждена возвращать их обратно на позиции на фронте. По его словам, многие из них подвергаются демонстративным пыткам и казням.

У них большое количество дезертиров. Многие из них очень молоды. <...> СБУ вылавливает их и отправляет обратно на фронт. Часть из них подвергается демонстративным пыткам и казням, — сказал Макгрегор.

Макгрегор при этом похвалил российские войска за то, что командиры и военное руководство использует грамотную разведку и наведение, благодаря которым войска активно продвигаются вперед. На южном направлении развалились узлы обороны ВСУ, добавил полковник.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр ранее признала тяжелое положение дел у солдат ВСУ в Донбассе. Она добавила, что на месте проведения СВО продолжается наступление российских военных. Она оценила ситуацию как «напряженную». Она при этом выразила надежду на то, что ВСУ достигнут поставленных перед ними целей.