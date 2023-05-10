В США раскрыли план Зеленского в конфликте с Россией Экс-советник Пентагона Макгрегор: Зеленский намерен втянуть США в конфликт с Россией

Фото: Alessandro Di Meo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале заявил, что власти Киева в отчаянии из-за многочисленных потерь своих солдат на поле боя намерены всеми способами втянуть США в конфликт на Украине для противостояния с Россией. Он добавил, что это решение будет иметь катастрофические последствия, если Вашингтон вступит в конфронтацию с Москвой.

Киев будет делать все что угодно, чтобы вовлечь Соединенные Штаты в войну с Россией на своей стороне. Такое желание украинских властей связано с отчаянием из-за многочисленных потерь ВСУ на поле боя, — рассказал Макгрегор.

По его словам, Белый дом своими действиями усиливает военный потенциал России и ослабевает собственные вооруженные силы.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщил, что контрнаступление украинской армии, которое намечалось на 9 мая, перенесено на более поздний срок. Канал отмечает, что что причиной переноса контрудара могли стать недавние массированные удары ВС РФ. Военкоры добавили, что сведений о точной дате наступления ВСУ нет. В любом случае оно ожидается в самое ближайшее время.