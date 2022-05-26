В США признали провальными попытки сделать Россию изгоем Politico: в США признали провальными попытки сделать Россию изгоем

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Попытки американских властей сделать из России международного изгоя обречены на провал, пишет Politico. В издании отметили, что весь мир воспринимает специальную операцию России на Украине не более чем региональным конфликтом. Автор материала подчёркивает, что крупные азиатские и латиноамериканские страны предпочитают отстаивать собственные экономические и стратегические интересы.

Южная Африка считает, что американская сторона своим навязчивым стремлением расширить НАТО сама обострила кризис, — сказано в публикации.

В статье также сказано, что традиционные союзники США отказались поддерживать санкции против России. Так, например, Турция и Израиль, считают, что международные усилия должны сосредоточиться на переговорах по Украине, заключает автор.

Министр экономики Бразилии Паулу Гедес ранее заявил, что страны Европы могут лишиться партнёров в Латинской Америке точно так же, как они уже лишились России. Он добавил, что европейцы в конечном счёте «останутся совсем одни». Он добавил, что для решения этого вопроса, странам Европы следует как можно скорее осознать необходимость интеграции с государствами, которых они в прошлом «бросили».